Bestuur Sionkerk Urk bedreigd na negeren coronamaatregelen

Volgens het kerkbestuur staat het geestelijk welzijn van de gemeente zwaar onder druk door de landelijke coronamaatregelen. Daarom mag sinds zondag iedereen zonder gezondheidsklachten naar de dienst komen. Er is in de kerk plek voor 500 man.

De proef - zoals het kerkbestuur de heropening noemt - staat niet onder begeleiding van de gemeente of de GGD. Viroloog Marion Koopmans noemde het besluit gisteren al onverstandig. Volgens haar speelt de kerk Russische roulette.

Demissionair premier Rutte zei gisteren in de Tweede Kamer dat hij boos is op de kerk. "Het is heel egoïstisch om met 500 man in een kerk te gaan zitten. Volgens mij is het heel christelijk om de verantwoordelijkheid die je voelt voor je medemens zwaar te laten wegen."

Ingrijpen kan hij niet vanwege de vrijheid van godsdienst.