De strijd om AstraZeneca: vijf vragen over de vaccinruzie tussen EU en VK

Al weken touwtrekken de EU en het Verenigd Koninkrijk om vaccins van AstraZeneca. Vandaag bespreken de EU-lidstaten of er restricties moeten komen op vaccinexporten naar Groot-Brittannië; volgens het VK heeft het land hier gewoon recht op. In het midden zit een vaccinfabrikant met te weinig leveringen en te grote beloftes.

Vijf vragen over de AstraZeneca-ruzie.

Waarover zijn de partijen boos?

AstraZeneca maakt haar vaccins in vier fabrieken: twee in Engeland, in België en in Nederland. De Britse fabrieken zouden voornamelijk leveren aan het VK, maar moeten volgens het contract met de EU ook aan Europa leveren. En daar ligt het probleem volgens de Europese Commissie: er zijn al 10 miljoen vaccins van de EU naar het VK gegaan, maar er kwam niets voor terug.

Volgens AstraZeneca staat in het contract met het VK dat het land geen vaccins hoeft te exporteren tot de hele Britse markt is voorzien. Groot-Brittannië doet het beter met vaccineren dan de EU: 44 procent van de Britten is al ingeënt met zeker één prik, tegen 13 procent van de Europeanen.

Wat is de rol van AstraZeneca in dit conflict?

Het is belangrijk om te melden dat de grootste woede is gericht op de vaccinmaker zelf. "Het is niet de schuld van het VK, en ook niet van de EU", zegt een anonieme EU-diplomaat tegen de BBC, "Het gaat erom dat iedereen afspraken wil maken met een bedrijf dat zijn productiecapaciteit heeft overdreven."

AstraZeneca heeft meerdere keren de verwachtingen naar beneden bijgesteld. Aanvankelijk was het doel om in het eerste kwartaal 90 miljoen vaccins aan de EU te leveren. Inmiddels staat dit getal op 30 miljoen, en de beloften voor het tweede kwartaal zijn ook verlaagd.

Daarnaast zouden de contracten van het bedrijf met de EU en met het VK elkaar in de weg liggen. Volgens Brussel belooft AstraZeneca geen andere contracten aan te gaan die de verplichtingen aan de EU bemoeilijken. Aan de Britten werd beloofd dat zij prioriteit zouden krijgen op de eerste paar miljoen vaccins, aldus de BBC.