Olympische vlam zonder publiek begonnen aan estafettetocht door Japan

In Japan is de tocht met de olympische fakkel begonnen in Fukushima, het gebied van de aardbeving en tsunami die in 2011 aan 18.000 mensen het leven kostte. De Japanse vrouwen die dat jaar wereldkampioen voetbal werden, dragen de fakkel de eerste etappe.

De tocht duurt 121 dagen. Na een estafette door het hele land wordt het vuur op 23 juli het olympisch stadion van Tokio binnengebracht, waar de openingsceremonie plaatsvindt.

Vanwege de coronamaatregelen was er nauwelijks publiek bij de ceremonie, die live op televisie was te zien. Er is opgeroepen om niet massaal langs de kant van de weg te gaan staan of hard te juichen tijdens de estafettetocht. Voorzitter Seiko Hashimoto van het organisatiecomité van de Olympische Spelen zei dat ze hoopt dat het olympisch vuur kan dienen "als een lichtstraal aan het einde van de duisternis".

Kersenbloesem

De olympische vlam arriveerde op 20 maart 2020 in Japan. Enkele dagen later besloot het land de Spelen met een jaar uit te stellen.

"Het afgelopen jaar, terwijl de hele wereld een moeilijke periode doormaakte, werd de olympische vlam stilletjes maar krachtig in leven gehouden", zei Hashimoto. "De kleine vlam verloor de hoop niet en net als de knop van een kersenbloesem die op het punt stond te bloeien, wachtte ze op deze dag."

Enthousiasme aanwakkeren

De Japanse regering en het olympisch comité hopen dat de estafette met de fakkel het enthousiasme van de bevolking aanwakkert. Volgens persbureau AP laten recente peilingen zien dat tachtig procent van de Japanners de Spelen liever nog een keer uitgesteld ziet worden, of zelfs helemaal niet meer wil laten doorgaan.

Er zijn grote zorgen over de oplopende kosten van het evenement en veel Japanners vrezen de komst van duizenden atleten, journalisten en andere bezoekers uit het buitenland vanwege de kans op coronabesmetting. Het land is nog niet ver met het inentingsprogramma en telt ongeveer 9000 mensen die aan het virus zijn overleden.