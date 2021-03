Bosz na ontslag bij Leverkusen: 'Het afscheid valt mij bijzonder zwaar'

In zijn reactie richt Bosz zich tot de fans: "Het is voor ons allemaal geen makkelijke tijd geweest", refereert Bosz aan de slechte reeks resultaten. Leverkusen won slechts vier van de voorbije zeventien duels. "Maar ik weet zeker dat we gezamenlijk onze sportieve doelen zouden hebben bereikt."

Bosz was meer dan twee jaar trainer bij de club. Hij nam in januari 2019 het stokje over van Heiko Herrlich en loodste Leverkusen in zijn eerste seizoen naar de vierde plaats. Afgelopen zomer eindigde de club op de vijfde plaats.

Bosz zegt "een hele mooie tijd" te hebben gehad. "Een periode met attractief en succesvol voetbal, waarin ik altijd jullie steun gevoeld heb."

'Er was geen hoop meer'

Directeur Völler sprak dinsdag op de persconferentie lovende woorden over de trainer. "We geloofden dat Peter nog lang bij deze club zou werken. Hij heeft hier een idee over voetbal ingebracht zoals we dat altijd al wilden hebben." Dat hij toch het veld moest ruimen, kwam volgens Völler omdat er geen perspectief meer was. "Wat velen als ondenkbaar hadden geacht en wat niemand wilde, is gebeurd. Er was geen hoop meer dat het de komende weken beter zou worden."