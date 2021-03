Macron: EU moet strenger zijn op export vaccins • Biden: 200 miljoen prikken in eerste 100 dagen

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb heeft in de gemeenteraad benadrukt dat zijn opmerkingen eerder deze week over de avondklok "uitsluitend over de handhaving daarvan" gingen. "Het ging niet over de wens dat we voor een categorie mensen een uitzondering moeten maken."

Na afloop van het Veiligheidsberaad maandag zei de burgemeester dat "het een dingetje wordt voor moslims" omdat de avondklok samenvalt met de ramadan en het verbreken van het vasten. In de gemeenteraad zei hij vandaag dat het zijn intentie niet was om aan te dringen op een voorkeurspositie voor een groep mensen.

"Maar er zit een kern van waarheid in je boodschap als mensen de intentie niet goed begrijpen", zei hij. "Dan heb je misschien iets onhandigs gezegd, die conclusie trek ik ook."

Hij las daarom een transcriptie voor van het fragment waarin hij de opmerking maakte. Hij ging in op een vraag van de NOS over de handhaving van de avondklok bij ingang van de zomertijd. "Dat wordt wel een dingetje, want in april is het ramadan", las hij voor. "Het vasten duurt dan tot 21.00/21.30 uur. Dan zie je toch dat de drang bestaat om de familiebezoeken te plegen. We hebben toch een miljoen mensen die daar aan doen. Het wordt dus voor veel mensen ingewikkeld om zich daar aan te houden. Laten we dan ook hopen dat de cijfers tegen die tijd verbeterd zijn zodat een aantal versoepelingen mogelijk is."

Dat er een uitzonderingspositie voor moslims zou moeten gelden "is ingevuld, door velen". "Ik heb dat zelf niet zo gezegd. Maar als dat kennelijk zo begrepen is en het anders is uitgelegd dan mijn intentie was dan had ik het misschien toch anders moeten zeggen."