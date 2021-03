AstraZeneca-vaccins toch wat minder effectief • EC verwacht snel AstraZeneca-vaccins uit Leiden

AstraZeneca heeft nieuwe eigen resultaten vrijgegeven over de effectiviteit van zijn vaccin. In de Verenigde Staten is het vaccin voor 76 procent effectief geweest bij het voorkomen van symptomatische coronabesmettingen, zegt het bedrijf. Eerder deze week kreeg het een tik op de vingers van een Amerikaanse toezichthouder omdat het verouderde data had gebruikt bij een effectiviteitsonderzoek. AstraZeneca moest dat later erkennen. AstraZeneca had gezegd dat het vaccin 100 procent effectief is in het voorkomen van ernstige verschijnselen. Ook zou het vaccin 79 procent effectief zijn voor het voorkomen van besmettingen.

De recentste data komen voort uit een onderzoek onder meer dan 32.000 deelnemers in de VS, Chili en Peru. Het AstraZeneca-vaccin is belangrijk bij de bestrijding van corona wereldwijd omdat het relatief gemakkelijk en goedkoop kan worden vervoerd. Eerder deze maand schortten een aantal Europese landen, waaronder Nederland, het gebruik van het vaccin op vanwege enkele meldingen van ernstige bijwerkingen. Inmiddels is vastgesteld dat het als veilig kan worden bestempeld. Wel werd gisteren bekend dat vrouwen tot 65 jaar twee keer vaker bekende bijwerkingen ervaren dan vrouwen die die het Pfizer/BioNTech-vaccin kregen.