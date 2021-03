Coronavaccinatie voor operatie voorkomt veel sterfgevallen • Lockdown Saarland stopt na Pasen

De Tweede Kamer debatteerde gisteren weer over de coronamaatregelen, een dag nadat het kabinet bekendgemaakt had dat er voorlopig geen versoepelingen mogelijk zijn. Alleen de avondklok wordt vanaf volgende week een uur opgeschoven, maar de uitleg die premier Rutte daarbij had gegeven werd niet door iedereen in de Kamer geloofwaardig geacht. Zo werd Rutte erop gewezen dat hij eerder in de crisis nog had gezegd dat een avondklok die om 22.00 uur ingaat "veel minder effectief" zou zijn.

Ook waren er opnieuw vragen over het tempo van vaccineren en brachten partijen elk hun eigen wensen naar voren. Maar uiteindelijk was er vooral steun; de meeste partijen zijn het met het kabinet eens dat de coronacijfers geen ruimte bieden voor grote versoepelingen. Lees en bekijk in onderstaan artikel een verslag van het debat:

