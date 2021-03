Grote impact van corona op de huizenmarkt: meer huizen verkocht en hogere prijzen

De woningmarkt bloeide de afgelopen 12 maanden als nooit tevoren, ondanks of juist dankzij de coronacrisis. We bleven huizen kopen en verkopen, verhuizen en investeren. Het aantal verkochte woningen en de huizenprijzen braken records.

Er verwisselden bijna 244.000 woningen van eigenaar, meer dan in recordjaar 2017, en er werden 12 procent meer huizen verkocht dan in 2019. Vooral het aantal huizenkopers onder de 35 jaar steeg sterk.

De huizenprijzen lagen ruim 10 procent hoger dan een jaar geleden, valt op te maken uit een analyse van de woningmarktcijfers door het Kadaster van maart 2020 tot en met februari 2021.

Jonge kopers

Het aantal kopers van een huis jonger dan 35 jaar steeg met 15 procent ten opzichte van 2019. Volgens woningmarktexpert Paul de Vries van het Kadaster zijn dat vooral de starters uit de vorige crisis die nu doorstromen. Ze kochten een paar jaar geleden al relatief goedkoop een huis en gebruiken de opgebouwde overwaarde voor een ander huis, meestal groter en duurder.

In december piekte het aantal transacties waarbij de koopakte wordt gepasseerd bij de notaris. Particuliere investeerders wilden de verhoging van de overdrachtsbelasting van 2 procent naar 8 procent per 1 januari voor zijn.

De kopers van onder de 35 jaar wachtten juist met de overdracht tot het nieuwe jaar, want zij hoefden dan helemaal geen overdrachtsbelasting meer te betalen. Gevolg: eind 2020 daalt het aantal woningtransacties van jonge kopers, in januari zijn het er twee keer zoveel als een jaar eerder.

Ook in het coronajaar zijn de huizenprijzen flink opgedreven. De vraag naar een woning is groter dan het aanbod en de lage hypotheekrente en de economische steunmaatregelen evenals de overwaarde bij de doorstromers, stuwen de prijzen op.

Woon-werkafstand

Veel mensen besloten in de coronatijd hun huis flink te verbouwen als kopen en verkopen er niet in zat. Voor verbouwingen worden doorgaans aanvullende hypotheekleningen afgesloten. Die leningen tot 100.000 euro lagen voor maart 2020 al 50 procent hoger, maar stegen in de loop van het jaar niet veel meer. Leningen tot 25.000 euro bleven zelfs achter. Volgens De Vries wijst dat erop dat kleinere verbouwingen vooral met eigen spaargeld zijn betaald.

Het vele thuiswerken in coronatijd maakt de woon-werkafstand een minder belangrijke factor in de keuze van een huis. Het Kadaster heeft gekeken naar het verhuisgedrag in de vier grote steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag.

De helft van de verhuizers blijft in de eigen gemeente. De kopers die buiten de stad gingen wonen deden dat op een iets grotere afstand van de werkplek, in 2015 was dat gemiddeld 37 km, in 2020 44 km. De trend van een grotere verhuisafstand is overigens al een paar jaar gaande, zij het dat dat in coronatijd juist sterk is toegenomen.