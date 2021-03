AstraZeneca vraagt goedkeuring voor vaccin-leveringen vanuit Leiden

Het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca heeft bij het Europese geneesmiddelenbureau EMA in Den Haag goedkeuring gevraagd voor vaccin-leveringen vanuit het bedrijf Halix in Leiden. Dat heeft Eurocommissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides bekendgemaakt.

De fabriek in Leiden heeft al wel vaccins geproduceerd maar die zijn nog niet geleverd omdat AstraZeneca daarvoor nog geen aanvraag had gedaan. Totdat de toestemming is verleend kunnen de vaccins niet geleverd en ingezet worden. Kyriakides denkt dat die snel kan komen, zodat mogelijk nog deze maand de eerste leveringen worden gedaan.

Waarom het zo lang heeft geduurd, is nog altijd onduidelijk. Eerder deze maand schreef de Financial Times over "the mystery of the Dutch factory", oftewel het raadsel van de Nederlandse fabriek.

Het AstraZeneca-vaccin wordt binnen de Europese Unie in Nederland en België geproduceerd. Ook zijn er twee productielocaties in het Verenigd Koninkrijk. In Italië worden de vaccins gebotteld. AstraZeneca kan tot nu toe veel minder vaccindoses leveren aan de EU dan afgesproken, wat heeft geleid tot veel wantrouwen.

Het bedrijf zelf wijst op productieproblemen in de Belgische fabriek, maar de Europese Commissie vermoedt dat de Britten worden voorgetrokken. Terwijl vanuit de EU wel veel Pfizer/BioNtech-vaccins naar het Verenigd Koninkrijk zijn gegaan, komen er andersom geen vaccins terug. Twee productielocaties in het VK staan wel in het contract dat de EU met AstraZeneca heeft gesloten.

Het eenrichtingsverkeer wekt wrevel in Brussel en andere Europese hoofdsteden, te meer omdat het vaccinatieprogramma in het VK veel voorspoediger verloopt dan die op het Europese vasteland. De EU is nu de grootste vaccinexporteur ter wereld.

Halix, een biofarmaceutisch bedrijf, zegt in december begonnen te zijn met de productie voor vaccins voor de Europese Unie. Het bedrijf kan zo'n vijf miljoen doses per maand leveren. Hoeveel er nu precies al geproduceerd zijn wil Halix niet zeggen.