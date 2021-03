Versterkt Suriname begint WK-kwalificatie met eenvoudige zege op de Kaaimaneilanden

Suriname is de WK-kwalificatiereeks begonnen met een eenvoudige overwinning op de Kaaimaneilanden (3-0). Shaquille Pinas opende de score in het Dr.Ir. Franklin Essedstadion in Paramaribo. Ryan Donk verdubbelde voor rust de marge vanaf elf meter.

Gleofilo Vlijter, die bij Beitar Jeruzalem speelt, zette Suriname van dichtbij een kwartier voor tijd op 3-0.