NOS Voetbalpodcast #144: 'Had na afloop meer teleurstelling bij Oranje verwacht'

Het Nederlands voetbalelftal opende woensdagavond de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar met een 4-2 nederlaag in Turkije. Arno Vermeulen bespreekt met zijn collega's Jan Roelfs, Jeroen Elshoff en Jeroen Grueter de teleurstellende interland.

"Ik denk dat iedereen die heeft gekeken bedrogen uit is gekomen", aldus NOS-commentator Jeroen Grueter. "De wijze waarop de doelpunten werden weggeven, vooral de 3-0, was onthutsend. Ik ben er een beetje beduusd van."

Roelfs vult aan: "Als je Turkije uit wint, reken je direct af met een van de twee concurrenten in de groep. Dan had je met je kleine teen in Qatar gezeten. Die kans laten ze liggen."

Verbazing over gelatenheid bij Oranje

Er heerste enige verbazing over de gelaten reacties uit het Nederlandse kamp na de nederlaag. "Ik kreeg niet het gevoel dat de spelers baalden dat ze een kans hadden laten liggen", aldus de commentator Roelfs.

Jeroen Elshoff, als commentator aanwezig in Istanbul, merkte dat ook: "De sfeer was bedrukt. Maar gek genoeg had ik het misschien nog allemaal wat meer teleurgesteld verwacht."