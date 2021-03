Valse start Jong Oranje op EK: 'Sta hier met de pest in mijn lijf'

Net als het Nederlands elftal eerder op de avond, wist ook Jong Oranje niet te winnen. Of het 1-1 gelijkspel tegen Jong Roemenië een valse start van het EK is? "Zeker", reageert bondscoach Erwin van de Looi. "We gingen voor de zege, maar het kwam er niet goed genoeg uit."

De verwachtingen rond Jong Oranje zijn hoog. Er staat een sterke selectie met veel aanvallende kwaliteit, maar in de eerste wedstrijd op het EK was daar weinig van te zien. Nederland had het lastig en zag Jong Roemenië in de slotfase dicht bij de winnende treffer komen.