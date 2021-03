Jong Oranje start EK met teleurstellend gelijkspel tegen Roemenië

Jong Oranje-Jong Duitsland begint zaterdag om 21.00 uur en is live te volgen op NPO 3, NOS.nl en NPO Radio 1. De voorbeschouwing op NPO 3 begint om 19.55 uur. De bovenste twee ploegen in de groep van vier plaatsen zich voor de knock-outfase van eind mei.

De opdracht voorafgaand aan de groepsfase is helder: Jong Oranje moet en zal bij de beste twee in de groep eindigen. De Roemenen worden na Duitsland als sterkste tegenstander beschouwd. Bij het vorige EK haalde Roemenië namelijk de halve finales.

Kopballen van De Wit, Schuurs scoort

In de eerste helft was Jong Oranje geduldig op jacht naar kansen. Justin Kluivert wist verschillende keren het hoofd van Dani de Wit te bereiken, maar de AZ'er kopte naast of in de handen van de Roemeense doelman.

Perr Schuurs had aan één kopbal genoeg om te scoren. Uit een hoekschop van Kluivert hoefde de verdediger niet eens te springen om Jong Oranje, dat in de kwalificatiereeks nauwelijks echt getest werd, op voorsprong te koppen.