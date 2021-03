Noren maken Qatar-statement en winnen, Letland onderuit tegen Montenegro

In de WK-kwalificatiereeks heeft Letland, aanstaande zaterdag de tegenstander van Oranje, woensdagavond in eigen huis verloren van Montenegro. In Riga werd het 1-2 voor de Montenegrijnen.

Letland, in 2009 nog 45ste op de FIFA-ranglijst, is inmiddels afgedaald naar positie 136. Montenegro staat zo'n 75 plaatsen hoger en heeft met Stefan Savic (Atlético Madrid) en Stevan Jovetic (AS Monaco) twee gelouterde spelers in huis.

Jovetic bleek de beul van de Letten. De spits, die in 2013 nog voor 27,5 miljoen euro verkaste naar Manchester City, tekende voor beide treffers. Namens Letland wist alleen Janis Ikaunieks het net te vinden.

AZ-spelers op dreef bij Noorwegen

Noorwegen, voorafgaand aan de kwalificatiereeks samen met Turkije betiteld als outsiders in de poule, opende met een 3-0 overwinning op Gibraltar. De Noren sloegen vlak voor rust twee keer toen via Alexander Sørloth en Kristian Thorstvedt.

De ploeg trad aan met zijn grote sterren Erling Braut Haaland en Martin Ødegaard. Ook AZ-spelers Fredrik Midtsjø en Jonas Svensson stonden in de basis. Midtsjø verzorgde de assist bij de openingstreffer. Svensson was verantwoordelijk voor de 3-0.