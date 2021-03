Wereldkampioen Frankrijk begint WK-kwalificatie met puntenverlies

Wereldkampioen Frankrijk is de kwalificatiereeks voor het WK in Qatar begonnen met puntenverlies, net als het Nederlands elftal. In het Stade de France kwam de ploeg van Didier Deschamps niet verder dan 1-1 tegen Oekraïne.

De Fransen hadden het in groep D aardig lastig met de eerste tegenstander van Oranje in de groepsfase van het EK deze zomer, hoewel Les Bleus voortvarend begonnen; Antoine Griezmann zorgde na twintig minuten voor de openingstreffer door de bal vanaf de rand van de zestien fraai in de linkerbovenhoek te krullen.