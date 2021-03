Marokko gaat toch geen belastinggegevens met buitenland uitwisselen

Marokko gaat toch geen financiële gegevens van eigen burgers delen met buitenlandse belastingautoriteiten. Marokkanen die buiten hun vaderland wonen, kunnen daardoor bij hun belastingaangifte toch hun Marokkaanse bezittingen geheimhouden.

De Nederlandse fiscus wil al langer Marokkaanse bankgegevens en andere bezittingen van Marokkaanse Nederlanders kunnen opvragen. Deze week werd bekend dat Marokko zich vanaf september dit jaar zou aansluiten bij de automatische internationale overdracht van bankgegevens.

De regering in Rabat ging twee jaar geleden al akkoord met internationale afspraken om het uitwisselen van informatie tussen belastingdiensten mogelijk te maken en zei daar na deze zomer ook echt werk van te gaan maken. Maar dat gaat nu dus toch niet door.

Volgens de Marokkaanse autoriteiten komt er geen automatische informatie-uitwisseling tussen landen, maar heeft het vooral betrekking op bedrijven die illegaal winst overhevelen naar locaties waar ze de belastingen kunnen ontduiken.

Onrust ontstaan

Begin deze week ontstond op sociale media in en buiten het Noord-Afrikaanse land ophef onder Marokkanen. "Ook de overheid is erachter gekomen dat hierdoor veel onrust is ontstaan onder Marokkanen in het buitenland, ook in Nederland", zegt correspondent Samira Jadir. "Mensen schrokken vooral van de fikse boetes, maar in de nieuwsberichten werden Franse voorbeelden genoemd."

Voor Marokkanen in Frankrijk geldt al dat ze hun vermogen in Marokko moeten opgeven aan de Franse belastingdienst. Dat land sloot daarover een verdrag met Marokko. Het is de bedoeling dat op basis van de internationale afspraken uit 2019 ieder land zijn eigen maatregelen neemt.

Wettelijk geldt er in Nederland ook al een plicht om een aangifte zo volledig mogelijk in te vullen, maar tot nu toe kon de Nederlandse belastingdienst de gegevens in Marokko nooit controleren. Het lijkt er nu dus op dat daar geen verandering in komt.

Naar schatting woont zo'n 10 procent van de Marokkanen in het buitenland en zij dragen flink bij aan de economie van het land. Vorig jaar maakten zij ruim 7 miljard euro over naar hun land van herkomst.