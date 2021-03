Livestream Wahib: uit de hand gelopen grap of kinderporno?

Bilal Wahib - ANP

Van 'sensatiebelust en plat' en 'onethische grap' tot 'prank die volledig uit de hand liep'. Het zijn enkele reacties op de livestream waarin acteur Bilal Wahib 17.000 euro aanbiedt aan een minderjarige fan als die zijn penis laat zien. De politie spreekt van kinderporno en arresteerde Wahib (22) op verdenking van het maken en verspreiden daarvan. En nog geen 24 uur later beëindigen BNNVARA en Zapp, maar ook platenlabel TopNotch, per direct de samenwerking met de Mocro Maffia-acteur. Wahib, die inmiddels weer vrij is, heeft vreselijk veel spijt van zijn optreden op Instagram. Hij geeft toe dat hij een enorme fout heeft gemaakt. Het zou om een onbezonnen daad gaan en een "totaal misplaatste grap".

Maar die 'grap' heeft voor de minderjarige jongen grote gevolgen, zegt Shamir Ceuleers, woordvoerder van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM). "Ik schrik hier erg van." Het gaat om twee bekende Nederlanders tegenover een kind.

Minderjarig De minderjarige jongen kon de gevolgen niet overzien, zegt Ceuleers. Hij vond het waarschijnlijk harstikke gaaf om te streamen met zijn idolen, maar was niet voorbereid en werd uitgedaagd. "In eerste instantie zie je dat hij het probeert af te houden. Maar hij gaat toch overstag." De video is inmiddels op school en bij de familie van de jongen beland. De beelden zijn niet zomaar van het internet af te halen. De jongen zal daar nog veel last van hebben, vreest de woordvoerder. Vaak geven slachtoffers zichzelf de schuld. Het delen van de beelden is "zeer kwetsend voor het minderjarige slachtoffer", stelt ook de politie. Die roept mensen op Twitter op om de originele (niet geblurde) beelden niet te delen en benadrukt dat het "doorsturen of delen van kinderpornografisch materiaal" strafbaar is.

Quote Ik zie het als een kwajongenstreek die vreselijk uit de hand is gelopen Gábor Helmer, jongerencoach

"De jongen is slachtoffer. Hij wilde stoer doen en hoopte misschien veel geld te verdienen", zegt jongerencoach Gábor Helmer. In dat licht moet je de acteur zien als dader, vindt hij. Aan de andere kant is ook Wahib slachtoffer, vindt hij. Jonge BN'ers die snel carrière maken, zoals Wahib, zijn zich er niet genoeg van bewust dat ze een rolmodel zijn voor hun volgers. "Ik vrees dat hij daarin nooit begeleiding heeft gehad. Als je als BN'er opeens op een groot podium komt, ben je ook kwetsbaar. Ik zie het als een kwajongenstreek die vreselijk uit de hand is gelopen. Hij heeft hier van tevoren totaal niet over nagedacht." Op sociale media hebben kinderen het idee dat ze privé zijn, volgens Shamir Ceuleers. "De jongen had waarschijnlijk niet het idee dat hij in een zaal met duizenden mensen zat." Kinderen moeten hiertegen worden beschermd, vindt Ceuleers. "Als BN'er ben je bekend met je doelgroep. Dan moet je weten dat die snel beïnvloedbaar is."

Mocro Maffia-acteurs Oussama Ahammoud (20) en Bilal Wahib (22) waren gisteravond te zien in een livestream op Instagram. Ahammoud beheert de stream, waarin tientallen deelnemers via een chatfunctie reageren. Een van die deelnemers is de minderjarige jongen. Wahib biedt hem 17.000 euro aan, als hij zijn piemel zou "laten zien". In eerste instantie reageert de jongen door te zeggen dat hij geen bankrekening heeft, waarnaar het geld kan worden overgemaakt. Daarop zegt Wahib dat de acteur het bedrag ook contant kan geven. Daar gaat de jongen op in door zijn geslachtsdeel te laten zien. Beide acteurs barsten in lachen uit en ook veel deelnemers reageren in de chatfunctie met lachende emoticons. De toon van de BN'ers verandert, wanneer doordringt dat de jongen waarschijnlijk minderjarig is. Ze vragen deelnemers te stoppen met het maken van screenrecords. "Ik wist het niet", zegt Wahib.

Volgens kinderpsycholoog Tischa Neve is het onethisch als volwassene, maar zeker als BN'er, om zoiets te doen. "Een jongen van deze leeftijd laat zich meenemen in zo'n lacherige sfeer en adoreert degenen die hij voor zich heeft." De acteurs had moeten ingrijpen, stelt ze. Op meerdere moment hadden ze daar volgens haar de kans voor. Wat Wahib heeft gedaan, is "fout fout fout", reageert strafrechtadvocaat Max den Blanken. Hij maakt een grove fout door iemand op te jutten zijn piemel te laten zien, stelt hij. "Maar de acteur had ook kunnen zeggen 'scheer je kop kaal of spring in de gracht'." 'Kinderporno' Het stoort hem dat de politie de term kinderporno gebruikt en dat er in de media wordt gesproken van een 'seksvideo'. Je hoeft volgens hem geen strafrechtexpert te zijn om te zien dat dit geen kinderporno is. "Was Bilal met opzet bezig een video te maken waarop kan worden gegeild? Volgens mij absoluut niet. Het was bedoeld als practical joke, een prank", zegt hij. De zaak moet niet als een zedenzaak worden behandeld, en hoort ook niet in het strafrecht thuis, vindt Den Blanken. Het is volgens hem geen vooropgezet plan geweest. "We moeten een gesprek voeren over hoe we omgaan met zulke situaties. Maar termen als 'pedofiel' en 'kinderporno' helpen niet."