Oranjedoelman Krul kritisch: 'Op andere avonden pak ik misschien wel een wereldbal'

Pas een paar minuten voor de aftrap kreeg Krul te horen dat hij in de basis moest beginnen, omdat Jasper Cillessen op het laatste moment in de warming-up geblesseerd afhaakte, volgens Krul met een knieblessure.

Oranjedoelman Tim Krul heeft een bijzonder onbevredigende avond achter de rug in Istanbul. Niet alleen kreeg hij vier doelpunten om zijn oren in het verloren WK-kwalificatieduel tegen Turkije, ook de voorbereiding op de wedstrijd was voor de reservekeeper van het Nederlands elftal niet ideaal.

"In een keer zag ik Jasper naar binnen rennen. Toen moest ik snel opwarmen, maar dat is natuurlijk niet ideaal. Je verwacht natuurlijk niet dat Jasper een minuut voor de aftrap eraf gaat."

'Had zelf meer kunnen doen'

"Het is gewoon doodzonde. Ik wil ook belangrijk zijn. Ik heb in november een paar lekkere wedstrijden gespeeld, die lijn wil je doortrekken naar de zomer. Ik heb een zwaar teleurstellend gevoel, want ik vind dat ik zelf ook wat meer had kunnen doen", aldus Krul.

Krul maakte geen grove fouten, maar blonk ook niet uit met knappe reddingen. Dat weet hij zelf ook. "Op andere avonden pak ik misschien wel een wereldbal die nu de kruising in gaat. Het is gewoon klote."