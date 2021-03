Wijnaldum schuldbewust na nederlaag: 'Misschien wilden zij wel meer'

Wijnaldum na valse start in Turkije: 'Waren te slap in omschakeling' - NOS

Hoe het zo slap en slecht kan zijn bij de eerste kwalificatiewedstrijd? "Het was slap in de omschakeling", begint Oranje-aanvoerder Georginio Wijnaldum aan zijn analyse van de verloren wedstrijd tegen Turkije (4-2).

Bij de eerste treffer van Turkije appelleerde Nederland voor een penalty na hands van Turkije, waarna de ploeg in de counter de 1-0 om zijn oren kreeg. "Bij de corner zijn we te druk met de mogelijke handsbal van Turkije. Daardoor geven we een counter weg en bij de 2-0 waren we ongelukkig met een bal die van richting wordt veranderd."

Slecht begonnen

In de tweede helft werd het niet veel beter. "Ook toen begonnen we veel te slecht. De beslissingen van de scheids vielen tegen. Natuurlijk is dat vervelend. Maar daar kwamen de tegendoelpunten niet door. We konden wat herstellen, maar niet volledig."

Wijnaldum doelt onder andere op een kopbal van Matthijs de Ligt die al dan niet achter de doellijn werd weggehaald. De gelegenheidsaanvoerder bij afwezigheid van Virgil van Dijk toonde zich ook schuldbewust. "Op basis van de gemiste kansen, kan er wat van gezegd worden dat Turkije het nog meer wilde."

De volgende wedstrijd staat aanstaande zaterdag alweer voor de deur. "We willen een reactie geven. Daar moeten we allemaal naartoe leven en alles aan doen", sluit Wijnaldum af.

Bekijk hieronder ook de reacties van Matthijs de Ligt, Tim Krul, Luuk de Jong en bondscoach Frank de Boer.