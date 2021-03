Bondscoach Frank de Boer spreekt van een heel slecht resultaat tegen een dodelijk effectief Turkije. Er is werk aan de winkel voor hem bij het Nederlands elftal na de uitglijder in Istanbul (4-2).

"Ik kan niet zeggen dat ze niet hun stinkende best gedaan hebben", probeert De Boer nog voor een nuance te zorgen. "We drukken ze naar achteren. Dan lijkt het of je niet alert of agressief bent."