Oranje blameert zich in Turkije, waar de oude Yilmaz het verschil maakt

Aanvoerder Georginio Wijnaldum baalt, de Turken vieren feest - Pro Shots

Het Nederlands elftal heeft in zijn eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK in Qatar een grove misstap begaan. Turkije, dat sinds 1954 slechts eenmaal op een mondiale eindronde actief was, smeerde Oranje een beschamende 4-2 nederlaag aan. Onder het bewind van de ervaren Senol Günes bouwen de Turken aan een nieuwe ploeg, met voorin een spits die aan zijn tweede jeugd bezig is. Want de 35-jarige Burak Yilmaz, die drie goals voor zijn rekening nam, maakte het verschil tussen beide ploegen. Yilmaz was al profvoetballer toen bondscoach Frank de Boer zelf nog in de Turkse competitie speelde. Bijna achttien jaar geleden kwam De Boer een blauwe maandag uit voor Galatasaray, waarmee hij zijn thuiswedstrijden speelde in hetzelfde stadion waar hij nu roemloos ten onder ging.

Aanvoerder Yilmaz scoort drie keer tegen Oranje - Pro Shots

In het Atatürk Olympisch Stadion hebben zich al wat wonderbaarlijke taferelen afgespeeld, denk aan de Champions League-finale van 2005, waarin Liverpool vanuit geslagen positie (3-0) alsnog ten koste van AC Milan de Cup met de Grote oren in de wacht sleepte. Lege stoelen Nu waren de tachtigduizend stoelen leeg, en zorgde een guur windje voor de spookachtige locatie om de WK-cyclus op gang te trappen. Maar ook zonder de hartstochtelijke steun van de fans ontbrak het niet aan temperament bij het thuisland, dat zich vanuit een underdogpositie vastbeet in het Nederlands elftal en elke halve kans optimaal aangreep om de ploeg van De Boer in het hart te raken. De eerste goal kwam niet eens voort uit een kans, toen Yilmaz van ver op doel schoot en Matthijs de Ligt de bal van richting veranderde. Bij de tweede goal verschalkte de spits Tim Krul vanaf de penaltystip, na een ongelukkige overtreding van Donyell Malen. Bekijk hieronder alle treffers van de wedstrijd.

Krul, ooit de penaltyheld van Oranje tegen Costa Rica op het WK 2014, die nu vlak voor de wedstrijd te horen kreeg dat hij zijn twaalfde interland mocht keepen na een bovenbeenblessure bij Jasper Cillessen in de warming-up. En ook Krul deelde in de malaise, toen hij zich in de eerste minuut na rust in de verre hoek liet verrassen door Hakan Calhanoglu. De daadkracht en doelgerichtheid van Yilmaz ontbrak bij de spitsen van Oranje. Malen produceerde in de eerste helft tot twee keer toe een rollertje in kansrijke positie, Depay stichtte met drie matig genomen vrije trappen ook amper gevaar. De grootste kans was voor De Ligt, die zijn krachtige kopbal op slag van rust tegen de paal zag belanden. De verdediger van Juventus claimde een goal, omdat Okay Yokuslu de bal daarna met kunst- en vliegwerk achter de lijn leek weg te werken. De VAR deed geen dienst om de beelden nog eens te bekijken, net als in een fase voorafgaand aan de openingstreffer. Turkse arm Bij het verwerken van een Nederlandse hoekschop raakte de bal duidelijk een Turkse arm, al dan niet met opzet. En in de tweede helft werd een vrije trap van Steven Berghuis door een Turkse bovenarm weg gebeukt. Maar Oranje dwong daarnaast ook niets af om recht van spreken te hebben over falende arbitrage.

Memphis Depay baalt - AFP