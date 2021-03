Zoon gezin Ruinerwold: 'Verlaten boerderij was beste beslissing van mijn leven'

Het gezin uit Ruinerwold - Privéfoto

Een van de kinderen van Gerrit Jan van D., die jarenlang verborgen zaten in een boerderij in Ruinerwold, noemt het verlaten van de boerderij "de beste beslissing van zijn leven". In oktober 2019 zocht deze Israel om hulp, waardoor de politie het boerderijgezin vond. Op 14 oktober 2019 trof de politie een vader met vijf meerderjarige kinderen aan in een boerderij in de Drentse plaats. Agenten waren binnengevallen omdat het zesde kind, Israel dus, om hulp had gevraagd. Later bleek dat de kinderen, ondanks hun leeftijd van 18 tot 25 jaar, nooit ingeschreven hadden gestaan bij de gemeente. De kinderen en hun vader hadden jarenlang geïsoleerd in de boerderij geleefd. Ingewikkelde situatie Op Instagram deelt Israel een klein deel van zijn leven nadat de politie de boerderij binnenviel. Het bericht komt op de dag waarop de eerste aflevering van een vierdelige serie over het gezin op tv wordt uitgezonden. Een klein stukje van de uitzending is al te zien op de website van RTV Drenthe. In de documentaire vertelt Israel, samen met twee oudere broers en een zus, over hun gezamenlijke verleden. Israel schrijft dat hij hoopt dat kijkers "een beetje meer inzicht krijgen in de ingewikkelde situatie zoals wij die hebben beleefd".

Gerrit Jan van D. is de vader van het gezin met zes kinderen. Drie oudere kinderen ontvluchtten het gezin in 2011 en woonden nooit op de boerderij.

Hij verliet naar zijn mening een "ongezond systeem" door uit de boerderij te vertrekken. Vader Gerrit Jan van D. werd na de ontdekking van het gezin aangehouden op verdenking van vrijheidsberoving van alle negen kinderen en seksueel misbruik van de twee oudsten. De zaak tegen hem werd deze maand gestaakt. Zijn mentale gezondheid is te slecht voor een rechtszaak, oordeelde de rechter. Nadat het gezin was ontdekt, was voor Israel het vinden van zijn plek in de maatschappij een "grote uitdaging". Een half jaar voor de ontdekking van het gezin zocht hij al eens contact met de buitenwereld, beschrijft hij. Toen noemde hij zich nog Jan. Media-aandacht Ook schrijft hij over de enorme media-aandacht voor het Ruinerwold-verhaal. Niet alleen in Nederland werd er veel aandacht aan besteed, ook in het buitenland was het boerderijgezin groot nieuws. "Realiteit was hard en al gauw voelde het als een enorme lawine die over je heen komt. Het gevoel dat alles uit context wordt getrokken en iedereen zijn mening er maar over heeft is soms heel hard." Hij vindt wel dat hij de eerste weken na de ontdekking goed is opgevangen. "Ik heb alle hulp gekregen die ik nodig had. Ik vond de mensen waar ik me vertrouwd bij voelde."

De vier kinderen die in de documentaire hun verhaal doen. - Privéfoto