'Paaspauze' in België: scholen en kappers dicht om hoge coronacijfers

De coronamaatregelen in België worden weer aangescherpt. Het zogeheten Overlegcomité kondigde onder meer aan dat op bijna alle onderwijsniveaus de lessen worden opgeschort en dat niet-medische contactberoepen weer dicht moeten. De maatregelen gaan zaterdag in.

In het onderwijs blijven alleen de kleuterscholen open. Buiten mogen mensen in groepen van vier samenkomen. Dat lag eerder op tien personen. Winkelen bij niet-essentiële winkels kan alleen op afspraak en er wordt strenger gecontroleerd op thuiswerken. Bedrijven moeten lijsten bijhouden waarop staat wie er wanneer aanwezig mag zijn.

Het aantal ziekenhuisopnamen ligt hoog, volgens het Overlegcomité. In België verdubbelt het aantal besmettingen elke twee weken. De meeste coronabesmettingen zijn in het onderwijs en op het werk.

Paaspauze

Premier De Croo spreekt van een "korte pijnperiode, een paaspauze". "De druk op de ziekenhuizen is zo hoog dat je je afvraagt hoelang je dit nog kunt aanhouden", aldus de premier. "Die derde golf gaan we nu de kop indrukken, exact op dezelfde manier als we dat in het verleden gedaan hebben", benadrukt hij.

De Vlaamse minister van Onderwijs Weyts is teleurgesteld dat de scholen dicht moeten. "Kinderen treffen om winkels open te houden, ik begrijp dat niet", reageert hij. Volgens Weyts doen de scholen er alles aan om veilig open te kunnen en kan dat ook.

Het besluit in het Overlegcomité is genomen door de federale regering en de regeringen van de deelstaten. Bij de VRT zegt de federaal minister van Volksgezondheid dat Weyts beter met zijn eigen regering had kunnen overleggen. Volgens hem drong de Vlaamse regering er juist op aan om de winkels open te houden.