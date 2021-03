Arib: Chinese sancties tegen D66-Kamerlid onacceptabel

Kametrvoorzitter Arib heeft bij de Chinese ambassadeur geprotesteerd tegen de sancties tegen D66-Kamerlid Sjoerdsma. Ze noemt die onacceptabel. Maandag nam de Europese Unie strafmaatregelen tegen China en dat land reageerde daarop door EU-politici op een sanctielijst te plaatsen. Onder hen is ook Sjoerdsma.

Die was vorige maand de indiener van een motie waarin de manier waarop China met de Oeigoeren omgaat genocide wordt genoemd. De motie kreeg een meerderheid in de Tweede Kamer. Een van de maatregelen tegen de D66'er is dat hij China niet in mag.

Arib spreekt in een brief aan de Chinese ambassadeur in Den Haag haar onvrede uit over de "betreurenswaardige stap". Ze benadrukt dat een Kamerlid in een democratie zijn mening moet kunnen uiten.

Geen bezoek delegatie aan China

Volgens de Kamervoorzitter is het belangrijk dat parlementariërs geregeld contact hebben met hun collega's in het buitenland en ook dat ze over en weer bezoeken brengen. Ze wijst erop dat een delegatie van het Chinese Volkscongres in 2019 in Den Haag was en toen Nederlandse Kamerleden heeft uitgenodigd voor een tegenbezoek.

"Maar een bezoek van een Kamerdelegatie aan China is niet mogelijk zolang voor een van de Kamerleden een verbod geldt om naar China te reizen", schrijft Arib.

De Kamervoorzitter vraagt de ambassadeur zijn regering te melden dat de Chinese sancties gevolgen kunnen hebben voor de betrekkingen tussen de parlementen. Eerder deze week riep minister Blok de ambassadeur al op het matje.