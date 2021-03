Adam Yates grijpt de macht in Ronde van Catalonië, Kruijswijk moet passen

Adam Yates is de nieuwe leider in de Ronde van Catalonië. De Britse klassementsrenner van Ineos reed in de derde etappe op de slotklim weg uit de groep met favorieten, won de rit en nam de leiderstrui over van de Portugees Joao Almeida.

Steven Kruijswijk kon op de slotklim niet mee met zijn concurrenten. De klassementsrenner van Jumbo-Visma was dinsdag na een sterke tijdrit opgeschoven naar de vierde plaats in het klassement, maar verloor in de eerste rit met finish bergop anderhalve minuut. Wilco Kelderman hield de schade op de slotklim beperkt en schoof op naar de vijfde plaats in het algemeen klassement, op 1.03 van leider Yates. Richie Porte, ploeggenoot van Yates, staat tweede op 45 seconden. Arensman kleurt de etappe Op de derde dag van de Ronde van Catalonië stond een rit van 203 kilometer met aankomst bergop op het programma. Na een lange, redelijk vlakke aanloop lag de finish in skigebied Vallter 2000, na een klim van 11,3 kilometer tegen een gemiddeld stijgingspercentage van 7,6. Al vroeg in de etappe ontstond een kopgroep van negen man, met Thymen Arensman als enige Nederlander. De renner van Team DSM, die vorig jaar bij zijn debuut in de Vuelta ook al had laten zien een neus voor de ontsnapping te hebben, bouwde met zijn medevluchters een maximale voorsprong van bijna 13 minuten op.

Beelden van de honderdste Ronde van Catalonië zijn elke dag te zien op NPO 1 en NOS.nl. Veel grote namen doen mee aan de zevendaagse rittenkoers, die zondag eindigt met de traditionele slotrit in Barcelona. De Nederlanders Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman gaan voor een goed klassement.

Die marge verdween op weg naar de klim naar Vallter 2000 echter als sneeuw voor de zon, maar Arensman gaf zich niet zo makkelijk gewonnen. Een voor een haakten zijn medevluchters af, maar het 21-jarige rondetalent werd pas op 4,5 kilometer van de top bijgehaald door Adam Yates, Alejandro Valverde en Sepp Kuss, die uit de groep met favorieten waren weggereden.