Cillessen raakt geblesseerd in warming-up, Krul keept • Turken zonder Kökçü en Türüc

Bondscoach Frank de Boer hoefde niet lang na te denken over zijn keuze voor Marten de Roon in zijn basisopstelling. "In dit soort wedstrijden heb je iemand als De Roon gewoon nodig."

De invulling van de rechtsbackpositie leverde meer hoofdbrekens op. "Kenny Tete biedt iets meer verdedigende zekerheid dan Denzel Dumfries", gaf uiteindelijk de doorslag.

En over het centrale duo Matthijs de Ligt en Daley Blind had De Boer een aardige vergelijking. "Ze zijn een soort Stam-De Boer, hè. Ik heb er alle vertrouwen in."