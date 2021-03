Jong Oranje worstelt tegen Roemenen • Bizot vervangt geblesseerde Cillessen

Frank de Boer reageerde opvallend gelaten op de zeperd tegen Turkije. "In de rust had ik echt het gevoel dat we het nog konden omdraaien. Dat blijkt ook wel, want we maakten nog twee goals. Maar na de rust was ik nog met Dwight en Ruud aan het praten en toen ik me omdraaide lag de bal er alweer in."

De suggestie dat de Turken meer overwinningsdrang hadden dan Oranje, wierp hij verre van zich. "Je kunt niet zeggen dat de jongens er niet alles aan gedaan hebben. Donyell Malen kreeg in de tweede helft al twee honderd procent kansen. En zij waren dodelijk effectief."

"Dit is een heel slecht resultaat, maar we moeten de rug rechten", vervolgde De Boer. "Dit is pas de eerste van tien wedstrijden in de WK-kwalificatie. Het is een goede tegenstander, maar niet een ploeg waar wij van moeten verliezen. Natuurlijk vind ik het verschrikkelijk, maar ik hoef toch ook niet hier te gaan huilen?"