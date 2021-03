Sneltests voor zelfgebruik goedgekeurd

Minister De Jonge heeft twee tests goedgekeurd waarmee mensen zelf kunnen nagaan of ze besmet zijn met het coronavirus. Hij heeft daarvoor fabrikanten Roche en Biosynex ontheffing verleend om een sneltest als zelftest op de markt te brengen.

Het ministerie van Volksgezondheid verwacht dat de eerste tests half april worden geleverd. Het is de bedoeling dat mensen ze bijvoorbeeld in supermarkten of apotheken kunnen kopen, maar er zullen ook tests aan het ministerie worden geleverd. Dat zal ze beschikbaar stellen aan het onderwijs en aan werkgevers. De tests moeten er onder meer toe leiden dat in het hoger onderwijs weer beperkt fysiek les kan worden gegeven.

De fabrikanten moeten bij de sneltest een duidelijke bijsluiter leveren die ook te begrijpen is voor mensen zonder medische achtergrond. Het ministerie benadrukt dat de tests door een leek goed te gebruiken moeten zijn.

De Jonge zegt dat "door de test naar de mensen te brengen in plaats van de mensen naar de test, we het virus sneller de pas kunnen afsnijden".