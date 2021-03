7624 nieuwe coronabesmettingen, nauwelijks nog daling aantal doden

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 7624 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat cijfer past in de sterk stijgende trend van de afgelopen weken. Over de afgelopen dagen gaat het inmiddels om een stijging van 19 procent ten opzichte van de week ervoor.

Ook in de ziekenhuizen stijgt de bezetting, maar het afgelopen etmaal was dat niet het geval. Er liggen nu 2187 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2198), van wie 625 op de IC (gisteren: 623), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).