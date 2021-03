Europese Commissie verscherpt exportbeperkingen van vaccins

EU-landen moeten gaan controleren of een land waar coronavaccins naartoe worden geëxporteerd ook aan de Europese Unie levert. Daarnaast moet worden gekeken hoe ver het land zelf is met zijn vaccinatieprogramma. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt.

Door het verscherpen van de exportrestricties hoopt de Commissie een eerlijker verdeelsleutel af te dwingen. Het gaat niet om een exportverbod. "We blijven gewoon exporteren, maar we hebben nu extra restricties ingevoerd om te garanderen dat de EU niet zelf achter gaat lopen in vaccinatieprogramma's", zegt vicevoorzitter van de Europese Commissie Dombrovskis.

De Commissie wil de druk opvoeren op farmaceut AstraZeneca, maar ook op landen die bijna niks exporteren naar Europa. Zo heeft Groot-Brittannië naar verhouding veel meer inwoners kunnen vaccineren met het AstraZeneca-vaccin dan andere Europese landen. En hoewel Groot-Brittannië geen officieel exportverbod heeft, komen er volgens de Commissie geen vaccins en nauwelijks grondstoffen uit het land.

Een slechte thriller

Intussen worden er vanuit de EU wel vaccins naar Groot-Brittannië geëxporteerd. Vandaag werd bekend dat er in Italië zo'n 29 miljoen doses van het AstraZenca-vaccin klaarliggen om naar Groot-Brittannië te worden gestuurd. Volgens bronnen binnen de Commissie gaat het hier niet alleen om vaccins voor Groot-Brittannië, maar ook voor Europa en voor het wereldwijde programma Covax. Die leveringen vallen niet onder het exportmechanisme.

CDA-Europarlementariër Esther de Lange noemt het verhaal over AstraZeneca een slechte thriller. "Elke dag is er een nieuwe plotwending." De verscherpte Europese exportrestricties moeten landen er daarom niet van weerhouden de farmaceuten goed te controleren, vindt De Lange. Dat geldt ook voor Nederland. "Rutte moet zorgen dat we weten wat er in ons land geproduceerd wordt en in het uiterste geval op de pauzeknop drukken als er een grote lading vaccins onterecht uit Europa uitgevoerd dreigt te worden."

De Lange benadrukt dat het belangrijk blijft dat de EU de mogelijkheid van een exportverbod blijft houden. Al is het maar om de druk op te voeren in de onderhandelingen met landen die niet genoeg leveren. "Het spel wordt wereldwijd keihard gespeeld. Dan moet je ook als Europese Unie strategisch denken."

Verder van huis

De Commissie zegt alle opties open te houden. Op een persconferentie vorige week noemde Commissievoorzitter Von der Leyen zelfs de optie voor een hard exportverbod. Even was de vrees dat dat er ook echt zou komen. De Britse premier Johnson belde deze week dan ook bezorgd met Europese regeringsleiders. Maar van een exportverbod is het dus niet gekomen.

Als het aan het kabinet ligt zal er ook in de toekomst geen exportverbod komen. In een debat in de Tweede Kamer zei premier Rutte dat er aan zo'n verbod ook nadelen kleven. "Er komen ook grondstoffen vanuit GB naar de EU om vaccins te maken. Dus pas op om te snel in te grijpen. Het lijkt op korte termijn aantrekkelijk, maar als op langere termijn het ertoe leidt dat de hele vaccinproductie gaat stokken dan zijn we verder van huis."

Eerlijk verdeeld

Ook PvdA-parlementariër Mohamed Chahim is tegen een hard exportverbod, omdat dat grote impact kan hebben op bijvoorbeeld de invoer van grondstoffen. Chahim is dan ook tevreden over de huidige aanpak van de Commissie. "De houding van de Britten is al veranderd. Zij gaan nu ook kijken of ze hun productie kunnen opkrikken en naar de EU kunnen exporteren."

Het blijft volgens hem essentieel dat de vaccins eerlijk verdeeld worden over de wereld. "We kunnen met zijn allen gevaccineerd zijn, maar als er in armere landen veel minder gevaccineerd wordt dan kan het virus muteren."