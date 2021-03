De vaste reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft langer overeind

De coronaregeling dat werkgevers aan hun werknemers een onbelaste vergoeding voor vaste reiskosten kunnen geven, wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan de Tweede Kamer. De regeling gold eerder tot 1 januari, daarna tot 1 februari en toen tot 1 april.

Het betekent (wederom) uitstel van het moment dat een reiskostenvergoeding voor werknemers die thuiswerken door de Belastingdienst als loon gezien wordt. Als dat gebeurt moeten werkgevers loonheffingen over het uitgekeerde bedrag betalen.

Ondertussen zijn er wel steeds meer werkgevers die overgaan op een systeem van thuiswerk- en kantoordagen, met een verschillende vergoeding. "Zolang de vrijstelling er is kunnen werkgevers de oude regeling in stand houden", zegt woordvoerder Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN. "Maar ondertussen worden vergoedingen wel steeds meer aangepast aan de nieuwe situatie."

Werkgevers verwachten dat werknemers ook na corona vaker thuis blijven werken en dan niet meer aan het minimaal aantal 'kantoordagen' voldoen. Normaal gesproken mag alleen aan werknemers die 36 weken of 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek reizen, belastingvrij een vaste reiskostenvergoeding worden uitbetaald.

Lopend of fietsend

In zeker twaalf cao's is een thuiswerkvergoeding afgesproken, zegt vakbond FNV. Het gaat onder meer om cao's van PostNL, Nationale Nederlanden en Royal FloraHolland. Het betekent in de meeste gevallen dat werknemers een vergoeding krijgen voor zaken als elektriciteit, koffie en internet. Vaak zit er ook een vast bedrag bij om bijvoorbeeld een goede bureaustoel te kopen. Veel werkgevers maken ook buiten de cao om afspraken met medewerkers, zegt AWVN.

In ruil voor die thuiswerkvergoeding vervalt vaak de vaste reiskostenvergoeding. In plaats van een vast bedrag moet een werknemer die kilometers maakt dat opgeven en krijgt hij of zij naar rato daarvan uitbetaald.

Het betekent volgens de AWVN dat werknemers zelf moeten opgeven waar ze werken. "Het komt er op neer dat je in een geautomatiseerd systeem per dag een vinkje moet zetten", zegt Van der Velde. "Als je je vinkje niet zet, loop je geld mis." Er zijn volgens de woordvoerder meerdere opties op de markt waarin dit simpel geregeld wordt.

Een volgende stap is volgens AWVN personeel stimuleren om duurzamer te reizen. Er zijn verschillende voorbeelden van werkgevers die dit doen. Zo is de kilometervergoeding voor ANWB-medewerkers sinds dit jaar 1,5 keer hoger als ze lopend of fietsend naar hun werk komen. Bij pensioenbelegger PGGM krijgen werknemers de eerste 10 kilometer alleen vergoed als ze lopend, fietsend, of met het openbaar vervoer reizen.

Geen personeelsfeestjes

"Het is goed mogelijk dat we in de toekomst meer gaan thuiswerken", schrijft staatssecretaris Vijlbrief. Daarom onderzoekt het kabinet voor na de crisis belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden.

Dit jaar kunnen werkgevers dat wat de staatssecretaris betreft vanuit de zogeheten werkkostenregeling doen. Die is voor 2020 en 2021 verruimd en er zou budget over moeten blijven doordat er bijvoorbeeld geen personeelsfeestjes zijn.