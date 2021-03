Oud-FIFA-preses Blatter krijgt nog eens dik zes jaar schorsing aan z'n broek

Wereldvoetbalbond FIFA heeft oud-voorzitter Sepp Blatter voor nog eens zes jaar en acht maanden geschorst vanwege het overtreden van tal van ethische regels tijdens zijn bewind, van 1998 tot 2015.

De verbanning van het voetbalfront komt bovenop de zes jaar die de Zwitser in 2015 al kreeg opgelegd voor een dubieuze betaling aan Michel Platini. Hij moet ook een boete betalen van 1 miljoen Zwitserse frank, omgerekend 900.000 euro.

De eerste strafperiode van Blatter, eerder deze maand 85 jaar geworden, loopt in oktober van dit jaar af. Op dat moment gaat de nieuwe schoring in.

Ook de schorsing van voormalig secretaris-generaal Jérôme Valcke is met zes jaar en acht maanden verlengd. Bij de Fransman gaat die pas in oktober 2025 in.

Zelfverrijking

De nieuwe straffen zijn uitgesproken nadat de tuchtcommissie van de onafhankelijke ethische commissie van de FIFA op nieuwe vergrijpen van Blatter en Valcke was gestuit. Het ging daarbij vooral om allerlei betalingen waar ze zelf beter van werden.

Ze gaven zichzelf bonussen, maar betaalden ze ook aan andere FIFA-officials, namen geschenken aan of deelden ze uit. Er was daarmee sprake van zelfverrijking en belangenverstrengeling.