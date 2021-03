Utrecht gaat 6400 oude balkons controleren op veiligheid

Utrecht gaat op 6400 adressen controleren of de woningen balkons hebben met stalen liggers. Als er roestvorming in die liggers optreedt kan dat gevaar opleveren voor mensen die op of onder de balkons zijn.

Er is nu geen sprake van een direct veiligheidsrisico, aldus de gemeente op RTV Utrecht. "Maar het proces van verroesting gaat wel door".



Het gaat bij de controles om balkons die zijn gebouwd tussen 1850 en 1945. "De levensduur van deze liggers is beperkt, namelijk rond de 70 tot 80 jaar", zegt wethouder Klaas Verschuure. Door regen en wind kan de bevestiging in de muur gaan roesten. Roestvorming is van buitenaf niet altijd zichtbaar.



De controles volgen op enkele tientallen meldingen in Utrecht van balkons die verzakten of vervormden door roestvorming op de liggers. Meestal leidt dat tot scheuren in de gevels. De kosten voor herstel zijn dan veel hoger dan bij direct ingrijpen bij de eerste roestvorming, aldus de wethouder.

Uitkragende balkons en galerijen

In 2011 stortten vijf galerijvloeren van een flat in Leeuwarden in. Daar bleek de constructie over de hele breedte doorgeroest. Naar aanleiding van dat incident werd het verplicht voor alle eigenaren van galerijflats die voor 1975 zijn gebouwd om onderzoek te laten doen naar de galerijen en naar 'uitkragende balkons'. Uitkragend betekent dat de verdiepingsvloer naar buiten doorloopt in een balkon of galerij.

Dit leidde er in de afgelopen jaren toe dat in het hele land balkons werden afgekeurd. In Venlo bijvoorbeeld mochten bewoners maandenlang hun balkon niet op, omdat dat gerepareerd moest worden. In Leeuwarden gingen honderden balkons dicht omdat ze konden doorbuigen door een constructiefout.

Hoeveel balkons en galerijen er landelijk zijn afgekeurd is niet bekend, omdat alleen de gemeenten de cijfers daarover bijhouden.