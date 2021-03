Bondskanselier Merkel schrapt 'paaslockdown' en gaat diep door het stof

De Duitse bondskanselier Merkel heeft de geplande verscherping van de lockdown rond Pasen geschrapt, nadat ze er veel kritiek op had gekregen. Ze maakte de intrekking van de maatregel vanochtend bekend na een overleg met de premiers van de deelstaten.

Gisteren kondigde Merkel aan dat de al bestaande lockdown in Duitsland wordt verlengd tot 18 april, en dat tussen Witte Donderdag en Tweede Paasdag (1 tot en met 5 april) de meeste winkels gesloten zouden moeten zijn.

Alleen op Paaszaterdag zouden de supermarkten open mogen. Daarnaast zouden fysieke paasvieringen verboden worden.

Vragen over haalbaarheid

Vooral de lange winkelsluiting, inclusief supermarkten, leidde tot veel kritiek en vragen over de juridische en logistieke haalbaarheid van het plan.

Vandaag trok Merkel daarom haar idee voor die 'paaspauze' weer in. Ze ging diep door het stof: "Het was een fout, waarvoor ik de volledige verantwoordelijkheid draag. We hebben het gecorrigeerd, maar het heeft de bevolking onzeker gemaakt. Daarvoor vraag ik om vergiffenis", zei ze in een verklaring.