Nieuw-Zeelandse sporters krijgen uit nationaal belang voorrang bij vaccinatie

Peter Burling draagt de Nieuw-Zeelandse vlag tijdens de opening van de Spelen in Rio in 2016 - Getty Images

Olympische en Paralympische atleten van Nieuw-Zeeland die naar Tokio gaan, krijgen voorrang bij het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus in hun land. Reden daarvoor is volgens de overheid dat het meedoen aan de Olympische Spelen een zaak van "nationaal belang" is. Overigens is het besluit niet uitsluitend van toepassing op de Olympische Spelen. Atleten die Nieuw-Zeeland vertegenwoordigen in internationale evenementen en waarbij een nationaal belang geldt, kunnen zich aanmelden om het vaccin vervroegd te krijgen.

De uitzondering geldt dus ook voor het nationale cricketteam dat in juni naar Groot-Brittannië reist om daar tegen India de finale van het wereldkampioenschap testcricket te spelen. Atleten van kleinere sporten, of sporten waar de Nieuw-Zeelanders minder waarde aan hechten, zullen geen voorrang kunnen krijgen bij het vaccinatieprogramma. Dat is niet van nationaal belang, zegt de Nieuw-Zeelandse minister voor Coronazaken Chris Hipkins. Secretaris generaal van het Nieuw-Zeelandse Olympisch Comité (NZOC) Kereyn Smith zei tegen Radio New Zealand dat het nieuws bij veel atleten voor opluchting zorgt. "Het is niet verplicht," voegde Smith toe, "maar het is een belangrijke en positieve stap om onze atleten veilig te houden."

De ingeënte atleten moeten nog wel veertien dagen in quarantaine wanneer ze terugkeren naar Nieuw-Zeeland. In 2016 was Nieuw-Zeeland met 199 sporters aanwezig op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. In totaal vergaarde de ploeg toen achttien medailles.