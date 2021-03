'Mocro Maffia-acteur Wahib heeft enorme spijt van wat hij gedaan heeft'

Mocro Maffia-acteur Oussama Ahammoud (20) is ook in beeld:

Ook zegt ze dat haar cliënt enorm aangeslagen is en "alles nu ziet instorten". Vanavond wordt hij opnieuw verhoord en wordt besloten of hij de nacht op het politiebureau moet doorbrengen.

"Mijn cliënt is vandaag op het politiebureau een keer verhoord en heeft een verklaring afgelegd", zegt zijn advocaat Nienke Hoogervorst in De Telegraaf . "Hij geeft toe dat hij een enorme fout heeft gemaakt en heeft vreselijk veel spijt. Het was een onbezonnen daad en een totaal misplaatste grap."

Mocro Maffia-acteur en artiest Bilal Wahib heeft spijt van zijn optreden in een livestream, waarin hij een minderjarige jongen uitdaagde om in ruil voor geld zijn geslachtsdeel te laten zien. De jongen deed dat.

Wahib zou zich in een chatgesprek hebben gemengd dat al gaande was en niet hebben gezien dat de jongen minderjarig was. Ahammoud waarschuwde hem daarvoor, maar toen was het al te laat.

Hoogervorst bevestigt in De Telegraaf dat haar cliënt is aangehouden en verdacht wordt van het verspreiden van kinderporno.

Op het bezit en verspreiden van kinderporno staat een maximale gevangenisstraf van vier jaar. "We hebben deze zaak in onderzoek", zei een woordvoerder van de politie vandaag.

Wahib maakt voor BNNVARA een kinderprogramma getiteld Teenage Boss, dat wordt uitgezonden op NPO Zapp. De omroep heeft de beelden van de livestream gezien en noemt ze onacceptabel. "We hebben Bilal en zijn management laten weten dat we de samenwerking met hem als presentator van Teenage Boss per direct beëindigen", zegt een woordvoerder.

De uitzendingen van Teenage Boss waren al afgerond op NPO Zapp. Er werden nog wel herhalingen uitgezonden, maar die zijn op verzoek van BNNVARA uit het schema gehaald, laat een woordvoerder van de NPO weten.

Top Notch en RTL

Wahibs platenlabel Top Notch heeft bekendgemaakt dat het de samenwerking met hem stopt. "We betreuren de situatie zeer en keuren het gedrag dat de artiest heeft laten zien ten strengste af", staat in een verklaring van de platenmaatschappij.

Een woordvoerder van RTL en streamingdienst Videoland, waar Mocro Maffia is te zien, is geschrokken van de beelden. "Het incident is momenteel in onderzoek bij de zedenpolitie, we wachten de uitkomst hiervan af", zegt ze. Een aflevering van Rooijakkers over de vloer waarin Wahib vanavond te zien zou zijn, is voorlopig geschrapt.