Netanyahu volgens eerste uitslagen de grootste, maar coalitie vormen wordt lastig

De rechtse Likud-partij van premier Benjamin Netanyahu blijft met zo'n kwart van de zetels veruit de grootste fractie in het Israëlische parlement. Maar het belooft wederom een moeilijke regeringsformatie te worden, blijkt nu ruim 87 procent van de stemmen is geteld.

Met zo'n 30 zetels heeft Likud een ruime voorsprong op de nummer twee, de centrumpartij Yesh Atid van oppositieleider Yair Lapid. Die partij krijgt volgens de tot dusverre getelde stemmen 17 zetels. Elf kleinere partijen halen naar verwachting elk tussen de 5 en 10 zetels.

Meerderheid

Voor een meerderheid in het parlement zijn 61 zetels nodig. Het is nog onduidelijk of de 71-jarige Netanyahu, die al twaalf jaar aan de macht is, zich kan opmaken voor een nieuwe termijn.

Er is namelijk geen eenduidige meerderheid voor de rechtse en uiterst rechtse partijen die zich op voorhand uitspraken voor een nieuwe regering van de Likud-leider. Maar ook diens onderling verdeelde tegenstanders kunnen naar verwachting niet op een eenduidige meerderheid rekenen. Daardoor dreigt een nieuwe patstelling in de politiek.

Vierde keer

De Israëliërs gingen gisteren alweer voor de vierde keer in minder dan twee jaar naar de stembus. In december vorig jaar bereikten de twee huidige coalitiepartners, Likud van Netanyahu en Blauw-Wit van Benny Gantz, geen akkoord over de begroting. Daardoor werd het parlement automatisch ontbonden.

Een van de belangrijkste wapenfeiten van Netanyahu deze campagne was het snelle vaccinatieprogramma. Daarnaast waren er de diplomatieke akkoorden die Netanyahu tekende met verschillende Arabische landen.

Onverdeeld populair is Netanyahu allerminst. Al negen maanden zijn er wekelijks demonstraties bij zijn ambtswoning, die soms tienduizenden betogers trekken. De demonstranten vinden dat de premier moet aftreden, omdat hij voor de rechter staat op verdenking van omkoping en fraude.

Het enthousiasme voor de verkiezingen lijkt niet erg hoog te zijn geweest. Met 67,2 procent lag de opkomst op het laagste niveau sinds 2009. De formatie zal naar verwachting pas volgende week formeel beginnen, als de definitieve uitslag binnen is.