Uitgelekt plan: Brussel wil moderne aardgascentrales milieuvriendelijk label geven

De Europese Commissie overweegt hypermoderne aardgascentrales te kwalificeren als groene ondernemingen om de financiering van nieuwe centrales aantrekkelijker te maken. Het uitgelekte voorstel wekt verbazing bij wetenschappers en milieuorganisaties.

Ruim 200 ondertekenaars van een brandbrief aan Brussel vinden het plan om aardgas als milieuvriendelijk te bestempelen een verkeerd signaal. Onder andere Greenpeace, het Wereld Natuur Fonds, ASN Bank en Triodos Bank schrijven dat er geen tijd is voor verkeerde oplossingen. "Dit ongewenste voorstel gaat lijnrecht in tegen de groene Europese ambities", staat in de brief.

Alleen efficiënte centrales

"Hoewel het plan is om alleen de meest efficiënte gascentrales een groen label te geven, zeggen zij dat het echt niet kan om een fossiele brandstof groen te noemen", zegt EU-correspondent Sander van Hoorn in het NOS Radio 1 Journaal.