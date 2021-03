Wester kiest voor 'avontuur en beleving' met stap naar Europese handbaltop

2019: Tess Wester schreeuwt het uit na een belangrijke en mooie redding in de WK-finale met Oranje - AFP

De zoektocht naar een 'nieuwe, sportieve prikkel' brengt handbalster Tess Wester naar Roemenië. De keepster van het Nederlands team speelt vanaf volgend seizoen bij de Europese topclub CSM Boekarest. Begin januari vertelde de 27-jarige Wester, die bij CSM tekent voor één seizoen met de optie om de verbintenis met een jaar te verlengen, uit te kijken naar een nieuwe uitdaging. Ze staat sinds 2018 onder contract bij het Deense Odense, waarmee ze strijdt om de landstitel. Maar de 118-voudig Oranje-international droomt van meer. "CSM is een topteam waar de verwachtingen hoog zijn. Dat past goed bij mij", vertelt Wester. "Niks ten nadele van Odense of mijn teamgenoten, maar in Denemarken mis ik soms het vuur. Die trigger wil ik graag voelen." Onder de lat van Europese top Met CSM Boekarest heeft Wester, die over interesse niet te klagen had, een club gevonden die zich steevast meldt in de kwartfinales van de Champions League, het podium waarop zij het liefst schittert. In 2016 won de Roemeense ploeg het belangrijkste clubtoernooi voor het laatst. "Deze club wil niet alleen de Champions League winnen, maar heeft ook de ervaring om dat te doen. Binnen de club wijkt daar veel voor", aldus Wester, die in de Roemeense hoofdstad onder anderen collega-international Martine Smeets treft. Ook topspeelsters als Cristina Neagu (Roemenië) en Carmen Martín (Spanje) spelen bij CSM.

Wester probeert een strafworp te keren van de Noorse topspeelster Nora Mørk, op het EK 2020 - ANP

Wester had er bewust een paar maanden voor uitgetrokken om in alle rust de geschikte club te vinden, maar ondertussen werd er in de handbalwereld volop gespeculeerd. "Eind januari stond ineens op Wikipedia dat ik volgend seizoen naar CSM zou gaan, maar toen had Boekarest mij nog helemaal niet gebeld!" Deze week tekende ze een contract. "Ik heb met meerdere clubs gesproken, omdat ik wilde uitzoeken wat ik precies wilde", zegt Wester. Daarbij moest ze naar eigen zeggen één belangrijke afweging maken: "Wil ik risico nemen en het avontuur aangaan, of zeker zijn van alle randzaken? Uiteindelijk won het vuur in mij; het idee van het avontuur en de beleving van handbal in Roemenië." "Want het leeft heel erg. Zeker als er publiek is, is het een gekkenhuis. Duizenden mensen gaan zonder shirts en met schmink helemaal los op de tribunes. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt bij een club. Heel gaaf."