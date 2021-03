Delmee wordt na de Spelen bondscoach hockeymannen: 'Ben hard, maar eerlijk'

Delmee wordt harde bondscoach bij Oranje: 'Tussenweg bestaat niet in echte top' - NOS

"Als coach ben ik hard, maar eerlijk. En veeleisend. Dat verwacht ik ook van mijn spelers. Een tussenweg bestaat niet in de echte top."

De 48-jarige Delmee is momenteel nog bondscoach van Frankrijk, dat hij van de B-divisie naar de A-divisie leidde en waarmee hij in juni aan het EK in Amstelveen deelneemt. Daarnaast heeft hij in de kelder van de hoofdklasse HC Tilburg onder zijn hoede. Eerder was hij bondscoach van België.

Delmee had niet veel tijd nodig om de knoop door te hakken. "Als de kans komt om eindverantwoordelijke te zijn van het mooiste hockeyland ter wereld, je eigen land, dan is dat een simpele keuze."

Voormalig international Jeroen Delmee wordt na de Olympische Spelen in Tokio de nieuwe bondscoach van de hockeymannen. Hij is aangesteld als opvolger van Max Caldas, die vorig jaar al aankondigde te zullen vertrekken.

Als speler sprak 401-voudig international Delmee meer tot de verbeelding met twee olympische titels en twee wereldtitels. De olympische titel in 2000 van Delmee en co is de laatste hoofdprijs op wereldniveau van de Nederlandse hockeymannen.

Jeroen Bijl, technisch directeur van hockeybond KNHB, is uiteraard blij dat er een nieuwe bondscoach is benoemd. "Iedereen kan zich in zijn huidige rol nu eerst focussen op de aankomende maanden: Jeroen bij Tilburg en Frankrijk, en wij op het aankomende EK en de Olympische Spelen. Na Tokio begint dan een nieuw hoofdstuk."