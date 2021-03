De bijtmieren kruipen weer uit de kieren in Rotterdam Hillegersberg

Er lijkt geen kruid tegen gewassen. Nu de zon meer kracht krijgt, komt het Mediterraan draaigatje weer te voorschijn in Rotterdam Hilligersberg. De verwachting is dat miljoenen bijtmieren zich de komende weken door de wijk zullen verspreiden.

"Kijk, hier komen ze uit de kieren. Ze zijn met vakantie geweest, maar ze zijn weer terug", zegt buurtbewoonster Ineke Cramer bij Rijnmond. "Het zijn echt snertbeestjes. Ze springen op je en bijten", aldus een van haar buren.

Het Mediterraan draaigatje is een agressieve miersoort, die waarschijnlijk op een geïmporteerde vijgen- of olijfboom is meegelift naar Nederland. In Hilligersberg hebben ze er nu al voor het zesde jaar op rij last van.

Niet dat de gemeente de bestrijding niet serieus neemt. Vorig jaar nog werd geëxperimenteerd met het uitzetten van miljoenen kleine wormen. Het idee was dat die aaltjes de poppen en larven van de mier zouden infecteren met een bacterie die de larven opeet.

Met lokgel door de wijk

Misschien dat de proef de kolonie een beetje heeft teruggebracht. Maar de terrormier zoals de buurt 'm noemt, is gewoon weer terug. Bestrijder Walter Rötgers van de gemeente trekt nu met een spuit met lokgel door de wijk. Hij schudt eerst de mieren wakker door te stampen en tegen schuilplekken aan te tikken. Wanneer ze hun schuilplek verlaten, paait hij ze met een likje gel.

"De bedoeling is dat ze de gel meenemen het nest in en aan de koninginnen geven", vertelt de bestrijder. Als ze snoepen van deze gel, gaan ze dood."

Zelfs in bed

Probleem is dat het Mediterraan draaigatje, in tegenstelling tot andere miersoorten, niet één koningin heeft maar talloze. En zij sturen allemaal hun werkmieren erop uit om voedsel te verzamelen. Bewoners van Hillegersberg troffen ze zelfs al in bed aan.

"We gaan alles inzetten wat is toegestaan voor de bestrijding, maar een structurele oplossing zal in 2021 nog niet beschikbaar zijn", aldus Conny van der Meer van de gemeente Rotterdam. Met andere woorden: Hillegersberg zal er aan moeten wennen.

Verboden middel

Al is dat voor bewoonster Ineke Cramer geen optie. Haar hulp in de huishouding kwam onlangs met een bestrijdingsmiddel uit Marokko aan lopen. "Dat was een spuitbus en daar gingen ze onmiddellijk van dood. Maar ja, dat is een middel dat verboden is in Nederland", vertelt ze. Wat haar betreft stapt de gemeente over op rigoureuze middelen. "Ik zit er niet mee. Ik word er gek van."