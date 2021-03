Te midden van chiptekorten steekt Intel 20 miljard dollar in productie

Chipmaker Intel heeft een grote investering aangekondigd in twee fabrieken om chips te produceren. Het bedrijf wil zijn faciliteiten in Arizona uitbreiden en stelt hier zo'n 20 miljard dollar voor beschikbaar. De twee nieuwe fabrieken moeten over drie jaar klaar zijn.

De aankondiging komt op het moment dat de gehele chipsector te maken heeft met grote tekorten. Die problemen ontstonden vorig jaar. Onlangs waarschuwde Samsung dat de introductie van de nieuwe Galaxy Note mogelijk in gevaar komt.

Langetermijninvestering

De topman van Intel, Pat Gelsinger, zegt dat "Intel in een unieke positie is om aan de vraag te voldoen". De chiptekorten van nu zijn tijdelijk van aard, al is het de vraag of de problemen binnen enkele maanden opgelost kunnen worden. De investering van Intel is vooral bedoeld voor de lange termijn. De verwachting is dat de vraag naar chips alleen maar toeneemt.

Intel heeft last van concurrenten als het Taiwanese TSMC, de belangrijkste producent voor bijvoorbeeld iPhones, en het Zuid-Koreaanse Samsung. De Financial Times schrijft dat met deze aankondiging het bedrijf de suggestie verwerpt dat het moet stoppen met zelf chips produceren.

De aandelen van TSMC en Samsung sloten in Azië in de min na het nieuws van Intel. Het aandeel van de Amerikaanse chipfabrikant steeg nabeurs juist flink.

Voor anderen produceren

Behalve dat het Amerikaanse concern eigen chips blijft produceren, die veel gebruikt worden in computers, wil het ook productiecapaciteit beschikbaar stellen voor andere partijen. Volgens zakenzender CNBC zouden partijen als Amazon, Google en Microsoft klant kunnen worden.

Apple kondigde vorig jaar juist aan met Intel-chips in Mac-computers te stoppen. Het bedrijft ontwerpt tegenwoordig zijn eigen processors. Mogelijk wil Intel Apple verleiden om zijn zelf ontworpen chips op termijn bij het concern te produceren.