Dollend duo Lang en Kluivert nú oud en wijs genoeg: 'Kleuterschool is voorbij'

"Ben je klaar met praten?", vraagt een lachende Noa Lang aan zijn vriend Justin Kluivert, die in zijn ogen maar blijft babbelen. "Zal ik je anders ook mijn microfoon geven? Hier, pak ze alle twee!" Kluivert pakt de microfoon aan, leunt naar achter en kijkt trots de camera in. Het tweetal barst in lachen uit.

Lang en Kluivert. Talenten met veel raakvlakken. Grillige voetballers. Soms geniaal, soms onzichtbaar. Allebei opgegroeid met Ajax. De club waar ze hun opleiding genoten, waar ze debuteerden in het profvoetbal en waar ze vertrokken zonder echt te hebben geschitterd. Het zijn jongens met een persoonlijkheid, met een eigen mening en jongens bij wie eerlijkheid op één staat. Daardoor worden ze door sommigen als lastig bestempeld, maar door anderen worden ze juist geprezen om die eigenschappen. Het is maar net hoe je het bekijkt.

Jong Oranje begint het EK met een groepswedstrijd tegen Jong Roemenië. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te volgen op NPO 3. De voorbeschouwing begint om 19.55 uur. Het duel wordt ook uitgezonden op NOS.nl en is te volgen op NPO Radio 1.

Hoe dan ook: het zijn jongens met een enorm voetbaltalent. Lef, energie en creativiteit. Aanvallers die met één actie een wedstrijd kunnen beslissen. Als jongens als Lang en Kluivert vanavond tegen Jong Roemenië kunnen excelleren, gaat Jong Oranje hoge ogen gooien tijdens dit EK.

"Ons team heeft veel verschillende kwaliteiten. Genoeg om het EK te kunnen winnen", vertelt een zelfverzekerde Lang. "Daar dromen we van, maar we moeten het ook durven uit te spreken. Het is heel simpel: als je dat niet zegt, kun je beter thuisblijven." Op elkaar ingespeeld Even het geluid testen. "Één, twee", zegt Kluivert. "Drie", vult Lang achteloos aan. Typerend voor het duo. Ze spelen al jaren niet meer samen, maar blijven op elkaar ingespeeld. Ze beschouwen elkaar niet voor niets als familie en hebben dagelijks contact. Vaak wordt er van Leipzig naar Brugge gebeld. Kluivert, de huurspeler van RB Leipzig, neemt daarin het voortouw. Lang, het goudhaantje van Club Brugge, is het type dat iets meer afwacht. "Hij belt me vaak, hoor." Kluivert: "Ja, maar je neemt alleen niet altijd op!"

Justin Kluivert en Noa Lang in 2016 in de B1 van Ajax - Pro Shots

De 21-jarige voetballers bewandelen hun eigen pad. Kluivert stond op zijn 17de al in het eerste van Ajax, Lang moest wachten tot zijn 19de. Kluivert maakte op 19-jarige leeftijd een miljoenentransfer naar AS Roma, Lang ruilde afgelopen zomer Ajax in voor Club Brugge. Kluivert, inmiddels door Roma verhuurd aan Leipzig, kan maar geen onbetwiste basisspeler worden in de Bundesliga. Zijn cijfers: 1 assist en 1 goal in 12 duels. Lang is dé revelatie dit seizoen in het Belgische voetbal. Zijn cijfers: 12 goals en 7 assists in 22 duels. Wie van de twee is op dit moment eigenlijk verder? Kluivert probeert als eerste antwoord te geven. "Ehm..." Om vervolgens gezamenlijk tot de conclusie te komen: "Dat kun je eigenlijk niet zeggen. Iedereen heeft zijn eigen route. Of ik tevreden ben met waar ik nu ben bij Leipzig?", weer denkt Kluivert even na. "Het gaat die richting op."

Lang heeft zijn antwoord eerder klaar. "Ik ben hartstikke tevreden. Ik had misschien met mijn talent wel wat verder kunnen zijn, maar het gaat zoals het gaat. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. En die van Justin ging direct, haha. Ik denk dat we allebei goed op weg zijn naar de top." Kleuterschool is voorbij En dat doen ze op hun eigen manier. "We zijn gewoon onszelf. Zonder ons is er geen gezelligheid", grapt Kluivert. "Wat voor mij belangrijk is", gaat Lang verder, "Justin is zichzelf en ik ben mezelf. Wat mensen daar dan van vinden, moeten ze zelf weten. Als je ons niet kent, mag je een vooroordeel hebben. Maar blijf dan wel bij de feiten." In de jeugd van Ajax moesten ze nog weleens uit elkaar worden gehouden, omdat trainers helemaal gek van hun grappen en grollen werden. Inmiddels is die tijd wel geweest, "De kleuterschool is wel voorbij, we zijn nu oud en wijs genoeg", meent Lang.

