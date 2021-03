Wekdienst 24/3: Coronabriefing Tweede Kamer • Aftrap WK-kwalificatie met duel tegen Turkije

Goedemorgen! Het RIVM houdt in de Tweede Kamer een technische briefing over corona. En Oranje start de WK-kwalificatiereeks met een uitduel tegen Turkije.

Het weer: eerst wat zon, later stapelwolken. In het noordwesten kan vanavond wat regen vallen. Het wordt tussen de 12 en 15 graden.

Wat heb je gemist?

Rijexamenorganisatie CBR overweegt de leeftijd voor praktijkexamens tijdelijk te verhogen van 17 naar 18 jaar. Daarmee wil het CBR de lange wachttijden aanpakken die zijn ontstaan door de lockdowns. Andere oplossingen die worden genoemd zijn het tijdelijk stoppen met faalangstexamens en tussentijdse toetsen. Ook kan het examinatorencorps met 20 procent worden uitgebreid en kan gepensioneerde examinatoren gevraagd worden om langer door te werken.

Door de coronabeperkingen zijn er ruim 600.000 examens in te halen, bovenop de anderhalf miljoen die jaarlijks sowieso al worden afgenomen. De wachttijd voor kandidaten kan daardoor oplopen tot 20 weken.

Ander nieuws uit de nacht:

'De vaccinvoorraad kan kleiner en het prikken sneller': Meerdere vaccinatie-experts zeggen dat tegen Nieuwsuur. Ze hebben met name kritiek op de ongebruikte voorraad van zo'n 600.000 vaccins. Volgens minister De Jonge is die voorraad nodig als buffer, maar daar zijn sommige experts het niet mee eens.

Rechter die oud-Braziliaanse president Lula veroordeelde was partijdig: Dat stelt het Braziliaanse Hooggerechtshof. Door de uitspraak kan Lula meedoen aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Of hij dat ook doet, is niet duidelijk.

Netanyahu in exitpolls de grootste, maar meerderheid nog onzeker: Bij de parlementsverkiezingen in Israël heeft de partij van de premier volgens de eerste exitpolls de meeste stemmen gekregen. Zijn Likud-partij zou 30 zetels krijgen, niet genoeg voor een absolute meerderheid. Oppositiepartij Yesh Atid lijkt tweede te worden, met zo'n 20 zetels.

En dan nog even dit:

In Dubai is het grootste schilderij ter wereld geveild. De koper had 62 miljoen dollar (zo'n 52 miljoen euro) over voor het werk van de Britse kunstenaar Sacha Jafri, dat al met al bijna 1600 vierkante meter beslaat. De opbrengst van de veiling gaat naar kinderen in arme landen.

Het kunstwerk heeft de naam The journey of humanity (de reis van de mensheid) en bestaat uit 70 delen. Kinderen uit meer dan 140 landen hebben er met een tekening een bijdrage aan geleverd. Het idee was om het in zeventig losse delen te verkopen, maar een Fransman die in Dubai woont besloot ze allemaal aan te schaffen.