Containerschip onderweg naar Rotterdam blokkeert Suezkanaal

Het Japanse schip, de Ever Given van rederij Evergreen, dat onder Panamese vlag vaart, was onderweg van China naar de haven van Rotterdam. Hoe het schip vast is komen te zitten, is niet duidelijk.

Een vierhonderd meter lang containerschip blokkeert het Suezkanaal in Egypte. Het schip ligt dwars in het kanaal. Dat veroorzaakt een opstopping en lange wachttijden voor de scheepvaart.

Het schip ligt met de boeg tegen de kade aan de oostkant en met de achtersteven tegen de westelijke kade. Verschillende sleepboten hebben geprobeerd het schip recht te trekken.

De Ever Given stond gepland om volgende week woensdag in Rotterdam aan te komen. Nu het overdwars in het kanaal ligt, is het de vraag of het op tijd gaat komen. Verschillende schepen liggen te wachten tot ze verder kunnen.

Voor het kanaal staat een lange rij wachtende vrachtschepen: