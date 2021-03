De staat van Oranje: veelvraat Frenkie de Jong en zorgenkind Van de Beek

Donny van de Beek en Frenkie de Jong - Pro Shots

Voor Oranje begint woensdag de kwalificatie voor het WK voetbal en tegelijkertijd worden de contouren van de selectie voor het EK deze zomer zichtbaar. Wat is 79 dagen voor het EK voetbal de staat van onze internationals? Van de fitte spelers is Donny van de Beek het grootste zorgenkind van Oranje. De 23-jarige middenvelder maakte van de groep voor de komende interlands tegen Turkije, Letland en Gibraltar de minste minuten in het kalenderjaar 2021. Bij Manchester United moet hij het al het hele seizoen hebben van schaarse invalbeurten. Bovendien was hij dit jaar even geblesseerd. Perspectief op meer speeltijd is er nog niet voor de ex-Ajacied op Old Trafford. Bergwijn en Van de Beek in zelfde schuitje Van de Beek behoudt tot nu toe het vertrouwen van bondscoach Frank de Boer en dat geldt ook voor Steven Bergwijn. De aanvaller zit bij Tottenham Hotspur in min of meer in hetzelfde schuitje als Van de Beek. Een basisplaats heeft Bergwijn nog niet in Londen en met onder meer de sportieve opmars van Gareth Bale bij de Spurs daalden de speelkansen van de Nederlandse international.

Voor Jasper Cillessen en Maarten Stekelenburg ging de zon weer schijnen in 2021. Beide doelmannen speelden in de eerste seizoenshelft geen seconde. De 31-jarige Cillessen keerde terug van blessureleed en heroverde zijn plaats onder de lat bij Valencia. Ook voor de 38-jarige Stekelenburg was er goed nieuws. Hij profiteerde van de dopingschorsing van Andre Onana, werd weer eerste keeper van Ajax 1 en keerde na afwezigheid van drieënhalf jaar terug in de Oranjeselectie. Missen EK zou hard gelag voor Babel zijn Dan Ryan Babel. Dit kalenderjaar kwam hij al 17 keer in actie kwam voor Galatarasay, maar zijn speelduur is beperkt. Hij moet het vooral hebben van invalbeurten. De 34-jarige aanvaller was een favoriet van de vorige bondscoach, Ronald Koeman, en krijgt ook de steun van De Boer. Voor Babel zou het eventueel missen van het EK gezien zijn bijdrage aan de wederopstanding van Oranje in de afgelopen jaren een hard gelag zijn.

"Ryan is multifunctioneel en ervaren", zei De Boer dinsdag. "Zeer gewaardeerd, niet alleen door mij maar ook door de spelers. Hetzelfde geldt voor Donny. Hij is mijn topscorer. Natuurlijk baart hun situatie me zorgen, laten we hopen dat ze de komende tijd weer veel aan spelen toekomen." Meeste speeltijd voor Frenkie de Jong Over Frenkie de Jong hoeft De Boer geen twijfels te hebben. Met FC Barcelona steekt hij momenteel in blakende vorm. Wat betreft speeltijd steekt De Jong met kop en schouders boven de andere internationals uit. Je kan je zelfs afvragen of De Jong tegen het einde van een zwaar seizoen met FC Barcelona nog energie heeft voor het EK. De middenvelder speelde dit kalenderjaar al 21 wedstrijden voor Barça, inclusief vier verlengingen. De Jong kwam in totaal tot 1929 minuten in 2021, met afstand de meeste speeltijd van alle internationals, op gepaste afstand gevolgd door Marten de Roon en Davy Klaassen.

Frank de Boer gebruikte in zijn zes interlands tegen Bosnië en Herzegovina (2x), Polen, Italië, Mexico en Spanje in totaal 25 spelers. Alleen Hans Hateboer, Luuk de Jong, Stefan de Vrij en Georginio Wijnaldum deden in al die zes wedstrijden mee. In totaal selecteerde De Boer 37 spelers. Voor de komende WK-kwalificatieduels met Turkije, Letland en Gibraltar riep hij 24 spelers op, onder wie debutant Jeremiah St Juste en oude bekende Stekelenburg. Wie zijn de afwezigen? De afwezigen Waar Memphis Depay voor het in 2020 beoogde EK nog een vraagteken was, is de grote vraag voor 2021 of aanvoerder Virgil van Dijk het toernooi haalt. Liverpool-coach Jürgen Klopp noemde het "onwaarschijnlijk" dat zijn verdediger op tijd fit zal zijn om in juni de aanvoerdersband van Oranje te dragen. Van Dijk werkt momenteel hard aan zijn herstel van een gescheurde voorste kruisband in de rechterknie. In de komende interlands moet Oranje het ook stellen zonder een andere topverdediger. Stefan de Vrij van Internazionale kampt met corona. Nathan Aké nadert na afwezigheid vanwege een spierblessure zijn rentree bij Manchester City. De linkspoot heeft dus nog tijd om in vorm te raken voor het EK. Voor Hans Hateboer is een rentree verder weg. De rechtsback van Atalanta kampt met enkelklachten.

Daarmee zijn de vier grote afwezigen van dit moment in de selectie wel genoemd, vier verdedigers dus. De overige spelers die eerder wel een plek in de selectie kregen van De Boer ontbreken om andere redenen. Justin Bijlow (Feyenoord), Sven Botman (OSC Lille) en Teun Koopmeiners (AZ) gaan met Jong Oranje naar het jeugd-EK en Marco Bizot (AZ), Joël Drommel (FC Twente), Mohamed Ihattaren (PSV), Quincy Promes (Ajax), Kevin Strootman (Olympique Marseille) en Tonny Vilhena (Krasnodar) zijn gepasseerd. Outsiders Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Pablo Rosario (PSV), Perr Schuurs (Ajax), Daley Sinkgraven (Bayer 04 Leverkusen) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) zaten al in een voorselectie onder De Boer, maar kregen nog geen definitieve oproep. Het ontbreken van Weghorst in de huidige selectie riep gezien zijn prestaties in de Bundesliga de meeste vraagtekens op bij voetbalanalisten en bij de spits van Wolfsburg zelf. "Ik moet ook eerlijk zeggen: dit was verreweg de moeilijkste beslissing die ik moest nemen", zei De Boer hier dinsdag over. "Uiteindelijk heeft Luuk me nooit teleurgesteld."

