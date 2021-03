De avondklok is al twee maanden oud, maar we houden ons er nog goed aan

In de onderstaande grafiek is het druktebeeld in de grote steden te zien. Sinds de start van de avondklok in de week van 23 januari, dalen de reisbewegingen 's avonds aanzienlijk.

De eerste weken moesten we nog enigszins wennen aan de avondklok, maar daarna blijven we vrij consequent binnen, blijkt uit de cijfers. "Iedere week pakken we de data erbij en dan denken we: zou het déze keer afwijken? Maar nee, bijna iedereen houdt zich goed aan de maatregel." In onderzoek van het RIVM zeggen overigens iets minder Nederlanders de avondklok na te leven dan vlak na het ingaan ervan.

Alleen in het weekend van 20 en 21 februari was een lichte piek in de drukte. Vermoedelijk omdat het toen erg zonnig was. "Het weer maakt ons eigenwijs, maar de rest doet er eigenlijk niet toe", constateert Bron. "Het is wellicht een voorbode voor de lente."

Misschien ook daarom het besluit van het kabinet om de starttijd van de avondklok komende week een uur te verlaten. Veel burgemeesters deden deze week die oproep, zoals de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes: "Naast de besmettingcijfers moet je ook met andere feiten rekening houden. We moeten de relatie met de samenleving niet verliezen."

Komende zondag gaat de zomertijd in, waardoor het langer licht is 's avonds. "En daar moet je rekening mee houden", zegt demissionair minister Grapperhaus. "Dat betekent dat we iets van de effectiviteit kwijtraken, maar dat zou je ook doen als je vasthoudt aan 21.00 uur en je veel meer issues krijgt over de naleving, omdat het nog een stuk lichter is."

Hoe effectief de avondklok daadwerkelijk is tegen de verspreiding van het virus, is overigens nog altijd niet bekend. Mede daarom is het aanhouden van de maatregel niet goed voor het draagvlak ervan, verwacht Esther Metting, epidemioloog en gedragswetenschapper. "Uit onderzoek van de RIVM gedragsunit blijkt dat het draagvlak voor de avondklok onder druk staat."