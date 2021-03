Rutte: na avondklok naar moskee kan niet • Coronabetogingen Amsterdam kosten politie 5,5 miljoen

Jaap van Dissel begint zijn presentatie aan de Tweede Kamer met een overzicht van de besmettingen per veiligheidsregio. Overal is een toename te zien en de situatie is het ergst in Zuid-Holland Zuid. Hij signaleert in het hele land een toename van het aantal testen, maar ook een toename van de positieve uitslagen. "Dat doet vermoeden dat er een reële toename is."

Volgens Van Dissel was in de tweede golf te zien dat eerst de 20- tot 30-jarigen besmet raakten en dat zij het vervolgens doorgaven aan oudere groepen. "Het heeft er de schijn van dat dat nu weer aan het gebeuren is."

Kinderen onder de 13 testen vaker positief, maar vergeleken met andere leeftijdsgroepen is het niet erg hoog. De toename komt vooral door de heropening van scholen. Twee procent van de scholen heeft te maken gehad met een cluster besmettingen en in ongeveer de helft van die gevallen moesten complete klassen naar huis. "Het is een beperkt aantal, maar we houden het nauwkeurig in de gaten."

Voor alle leeftijdsgroepen samen zijn nog steeds de meeste besmettingen binnen het gezin, bij bezoek in de thuissituatie en op het werk. In verpleeghuizen zijn minder besmettingen en dat komt volgens Van Dissel door de vaccinaties.

In de ziekenhuizen is ook duidelijk te zien dat minder 80-plussers worden opgenomen. En dat is ook het resultaat van vaccineren, zegt Van Dissel.