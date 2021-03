Tranen met Oranje, succesvol in Europa: Meijners wint, De Kruijf bereikt finale

Volleybalster Floortje Meijners heeft met haar club Monza de CEV Cup gewonnen. In Istanbul was de Oldenzaalse met haar Italiaanse club met 25-17, 25-19, 25-19 Galatasaray de baas. Vorige week werd in Monza ook al met 3-0 gewonnen.

Voor Meijners is het al de derde zege in het tweede Europese volleybaltoernooi. Toen de titel na twee gewonnen sets binnen was, konden de basisspeelsters van Monza rust nemen, onder wie Meijners. Ze had met 9 punten een grote rol gespeeld in de zege.

In 2012 en 2019 won ze de cup al met Busto Arsizio, een topclub uit de buurt van Varese. Omdat het toernooi om de CEV Cup in 2020 vanwege de coronapandemie niet tot een einde werd gebracht, volgt Meijners zichzelf dus op.

Comeback in Oranje

De 32-jarige Meijners behoort al jaren tot de beste volleybalsters van Europa, maar in eigen land is ze niet zo bekend.

In september 2007 trok ze uit onvrede over haar reserverol en de werkwijze van bondscoach Avital Selinger namelijk de deur achter zich dicht bij het Nederlands team. Ze vond vervolgens het geluk in haar (afgeronde) studies economie en international business management, het moederschap en sportieve avonturen in Turkije en Italië.

Bondscoaches als Bert Goedkoop en Giovanni Guidetti probeerden haar vergeefs te bewegen tot een terugkeer, maar voor de smeekbede van Giovanni Caprara - haar oude coach bij Piacenza - zwichtte ze.

Voorafgaand aan het OKT in januari 2020 spraken we uitgebreid met Floortje Meijners.