Opening MXGP-seizoen in Oss uitgesteld

De organisatie van de MXGP in Oss gaat op zoek naar een nieuwe datum. De motocrossrace in Noord-Brabant stond op 23 mei op de kalender, als de eerste wedstrijd van het seizoen.

Vanwege de coronapandemie vindt de organisatie het niet verantwoord om de MXGP in mei te organiseren. "We moeten realistisch blijven en er nu alles aan doen om het virus onder controle te houden", liet organisator Ebert Dollevoet weten in een verklaring.

Daarbij was het de bedoeling dat het een evenement met 'meer dan alleen motorsport op het hoogste niveau' zou worden, met onder anderen een optreden van de Snollebollekes. Vorige week maakte het demissionaire kabinet bekend dat er pas vanaf 1 juli mogelijk weer evenementen kunnen plaatsvinden in Nederland.

De start van het MXGP-seizoen was al uitgesteld omdat de organisator graag races wilde organiseren met publiek. De wedstrijd in Oman, die oorspronkelijk op 3 april gepland stond, werd daarom al eerder geschrapt. De races in Italië, Portugal en Duitsland stonden in april en mei op de kalender, maar zijn verschoven naar oktober.

Een nieuwe datum voor de MXGP in Oss is nog niet geprikt. De eerstvolgende wedstrijd op de kalender is nu de MXGP van Rusland, in Orlyonok.